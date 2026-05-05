Garlasco il mistero della password nel pc di Chiara | il dettaglio che può incastrare l' assassino

A Garlasco si torna a parlare del caso legato alla morte di Chiara, dopo che è emerso un dettaglio riguardante una password protetta nel suo computer. La misura di sicurezza applicata a una cartella del dispositivo viene considerata un elemento chiave nell’indagine, che potrebbe fornire nuovi spunti sulla dinamica dell’accaduto. Le forze dell’ordine stanno analizzando il contenuto e le implicazioni di questa protezione digitale.

A quasi vent'anni dal delitto di Garlasco, un dettaglio informatico torna al centro degli interrogativi degli investigatori: l'introduzione di una password impostata da Chiara Poggi per proteggere la cartella "Albert" nel suo computer. Per gli inquirenti infatti si tratterebbe di una scelta insolita per la vittima, fatta pochi mesi prima della morte, che oggi viene riletta come possibile chiave dell'indagine.,, All'interno di quella cartella potrebbero essere conservati i video con Alberto Stasi che qualcuno potrebbe aver visto. File personali, che la vittima aveva deciso di proteggere con una password dato che altre mani utilizzavano quel computer.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, il mistero della password nel pc di Chiara: il dettaglio che può incastrare l'assassino Notizie correlate Garlasco, l'ipotesi dell'assassino di Chiara Poggi nascosto in giardino: il dettaglio del muretto rottoUna nuova ipotesi sul delitto di Garlasco suggerisce che l’assassino di Chiara Poggi si sia introdotto scavalcando il muretto di cinta: a suggerirlo,... Garlasco, il mistero dell'impronta 97F lasciata forse dall'assassino di Chiara Poggi: "Mai stata analizzata"Nel caso del delitto di Garlasco si continua a discutere del mistero sull’impronta 97F, che forse sarebbe stata lasciata dall’assassino di Chiara... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Delitto di Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura: l'ombra del DNA e quel colpo di scena che riapre il caso dopo 19 anni; Caso Garlasco, il mistero di tremila post di Andrea Sempio su un'ossessione per una ragazza; Garlasco, il segreto nel pc: i video proibiti che portano al killer. Garlasco, il mistero del pc: file e video al centro delle indaginiIl caso dell’Omicidio di Chiara Poggi torna a far discutere, e questa volta al centro delle indagini ci sono i contenuti del computer della vittima. A ... ilsipontino.net Garlasco, il mistero della One-itis di Andrea SempioAndrea Sempio indagato per l'omicidio di Garlasco: la difesa svela che la sua ossessione nelle chat non era Chiara Poggi. stylo24.it Giallo di Garlasco, interrogate oggi le gemelle Cappa. Domani tocca a Marco Poggi. Ecco cosa sta succedendo - facebook.com facebook Caso Garlasco, la previsione di La Russa: "Alla fine non ci sarà un colpevole" x.com