Gaggi va a punti ma non trova l’acuto

Nel secondo round del Mondiale Sportbike 2026, il pilota ha concluso la gara con un piazzamento che gli ha permesso di accumulare altri punti, senza però riuscire a ottenere un giro veloce o un acuto. Dopo aver ottenuto 7 punti nella prima gara a Portimao, in Portogallo, ha aggiunto altri 9 punti nella tappa di Assen in Olanda. La stagione prosegue senza vittorie per il momento.

Anche nel secondo round del Mondiale Sportbike 2026 Marco Gaggi si è dovuto accontentare di andare a punti, aggiungendo i 9 riportati ad Assen in Olanda ai 7 incamerati a Portimao in Portogallo nell’esordio in questa nuova categoria della Superbike. Nelle due gare svoltesi nello storico circuito olandese, il ventiduenne pilota fanese del Team BrCorse di Arcore (MB) si infatti piazzato rispettivamente undicesimo e dodicesimo. E’ stato insomma più regolare che nel debutto, compiendo degli incoraggianti passi in avanti alla luce dei distacchi registrati dai rivali che hanno chiuso nelle primissime posizioni nonostante le Yamaha siano ancora meno performanti di altre moto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gaggi va a punti ma non trova l’acuto Notizie correlate Leggi anche: Evade dagli arresti domiciliari e va in centro, ma si trova davanti 4 carabinieri fuori servizio Leggi anche: Va a trovare un suo amico ma in casa trova un pitbull che lo azzanna: paura per un 37enne Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Gaggi va a punti ma non trova l’acuto; Superbike Gaggi vola ad Assen | il talento fanese cresce nel Mondiale. Gaggi va a punti ma non trova l’acutoAnche nel secondo round del Mondiale Sportbike 2026 Marco Gaggi si è dovuto accontentare di andare a punti, aggiungendo i 9 riportati ad Assen in Olanda ai 7 incamerati a Portimao in Portogallo nell’e ... ilrestodelcarlino.it Motociclismo. Gaggi e il Mondiale Superbike: sfida che promette scintilleAnche nel secondo Round del Mondiale Supertbike 2026 Marco Gaggi si è dovuto accontentare di andare a punti, aggiungendo ... ilrestodelcarlino.it Dagli Appennini al Metauro / Spettacolo con Adriano e Nicola Gaggi - facebook.com facebook