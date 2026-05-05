Furto notturno a Manocalzati | ladri assaltano il bar di un distributore lungo la Variante Sette Bis

Nella notte tra ieri e oggi, un bar all’interno di un distributore di carburante lungo la Variante Sette Bis a Manocalzati è stato oggetto di un furto. Qualcuno ha forzato l’ingresso poco dopo la mezzanotte, entrando nel locale senza autorizzazione. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso per identificare i responsabili. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali cose asportate.

Poco dopo la mezzanotte, qualcuno ha forzato l'ingresso del bar situato all'interno di un distributore di carburante lungo la Variante Sette Bis, nel territorio comunale di Manocalzati.I ladri hanno agito in fretta, poi sono risaliti su un'auto e si sono allontanati. Al momento non si sa ancora.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Furto notturno a Torrione, ladri scassinano "La Casa di Betty": si indagaL’azione è durata pochissimo: il tempo necessario per impossessarsi del registratore di cassa con le monete contenute all’interno e di un computer,... Tentato furto notturno in un bar. La Polizia arresta un ventisettenneViareggio, 26 marzo 2026 – La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 27 anni per tentato furto aggravato ai danni di un bar del... Altri aggiornamenti Si parla di: Furto notturno a Manocalzati: ladri assaltano il bar di un distributore lungo la Variante Sette Bis; Colpo nella notte nel bar sulla Variante, caccia alla banda di banditi.