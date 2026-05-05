"Ha lasciato il segno", "Se lo conosci, non puoi non omaggiarlo". Sono solo alcune delle frasi di affetto rivolte da amici, concittadini e tifosi accorsi al funerale di Alex Zanardi, per l'ultimo saluto all'ex pilota e atleta paralimpico. I funerali si sono tenuti martedì mattina nella basilica di Santa Giustina di Padova.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Funerali Zanardi, l'affetto dei tifosi: "Se lo conosci, non puoi non omaggiarlo"

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