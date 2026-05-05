A Fregona si sta svolgendo una manifestazione dedicata al Torchiato, con degustazioni e laboratori di mixology. Durante l’evento, vengono proposti assaggi di questo vino DOCG e dimostrazioni su come utilizzarlo nella preparazione di cocktail contemporanei. I visitatori possono anche attraversare i vigneti del Verdiso, seguendo percorsi che offrono uno sguardo diretto alle coltivazioni di questa uva.

? Cosa scoprirai Come si trasforma il Torchiato in un cocktail moderno?. Dove si trovano i percorsi tra i vigneti del Verdiso?. Quali abbinamenti gastronomici attendono i visitatori di Guia e Refrontolo?. Perché il turismo esperienziale sta cambiando l'economia dei borghi?.? In Breve Combai celebra il vitigno Verdiso con eventi dal 8 al 17 maggio.. Il bartender Matteo Ferrazzo propone la mixology Torchiato sabato 9 maggio.. Guia ospita la 56ª Mostra del Valdobbiadene DOCG dal 6 al 10 maggio.. Refrontolo propone il Pit in umido venerdì 8 maggio a Villa Spada.. Dall’8 al 24 maggio la 50ª Mostra del Torchiato e dei vini dei Colli di Conegliano DOCG animerà Fregona con una celebrazione dedicata ai sapori autentici della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fregona celebra il Torchiato: tra degustazioni e mixology DOCG

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