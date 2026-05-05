Al Vigorito si avvicina il debutto del Benevento nella Supercoppa, con la squadra che ha svolto una seduta a porte aperte all’Antistadio Imbriani. Durante l’allenamento, il centrocampista ha aumentato i giri del motore, mentre un giocatore ha messo a segno due gol nella partitella. L’atmosfera si è mantenuta tra momenti di entusiasmo e attenzione ai dettagli, in vista della sfida contro l’Arezzo prevista per sabato.

Atmosfera a tratti euforica ma squadra sempre sul pezzo all’Antistadio Imbriani dove il Benevento ha svolto la consueta seduta a porte aperte in quella che è la settimana che porta al debutto nella Supercoppa in programma sabato al “Vigorito” contro l’Arezzo. Le sensazioni positive dei giorni scorsi hanno trovato conferma anche oggi perché Gianmarco Vannucchi, Luca Caldirola e Mattia Maita hanno tutti svolto l’intera seduta e nessuno dei tre sembra in dubbio per il prossimo appuntamento. Out solo i lungodegenti Ricci, Mehic e Nardi mentre a bordo campo, in abiti civili, si è rivisto Pierluigi Simonetti che sta recuperando dall’operazione ai legamenti del ginocchio e ne avrà ancora per qualche mese, ma la sua sola presenza ha suscitato grande entusiasmo nel gruppo che non vede l’ora di rivedere il jolly con le scarpette ai piedi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Benevento, Maita alza i giri del motore verso la Supercoppa: due perle di Carfora nella partitella

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