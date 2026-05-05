Forti piogge sulla Liguria le previsioni per le prossime ore

Martedì 5 maggio 2026, la Liguria ha affrontato intense precipitazioni che hanno interessato tutta la regione. La perturbazione in movimento proveniente da ovest si sta spostando verso est, riducendo la possibilità di temporali prolungati o stazionari. Le previsioni indicano che le piogge continueranno a scendere nelle prossime ore, con un movimento rapido della perturbazione stessa. Nessuna informazione ufficiale ha segnalato situazioni di emergenza o danni significativi.

La Liguria si è svegliata sotto forti piogge in questa giornata di martedì 5 maggio 2026. La perturbazione si sposta da ponente verso levante, per fortuna abbastanza rapidamente, motivo per cui non si dovrebbe assistere a temporali forti stazionari.Maltempo che ci farà compagnia anche nella.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Meteo, arriva il freddo sulla Liguria: le previsioni per le prossime ore

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