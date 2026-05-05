Formazione antincendio per 1.200 volontari Schifani | Grato per il loro impegno

È partita la campagna di formazione antincendio boschivo del 2026 rivolta a 1.200 volontari di protezione civile. Il programma prevede sette esercitazioni distribuite nel mese di maggio, coinvolgendo diverse aree della regione. Il presidente della regione ha espresso gratitudine per l’impegno dei volontari, sottolineando l’importanza di rafforzare la preparazione contro gli incendi boschivi. Le attività si svolgono in più località e coinvolgono vari enti e associazioni di volontariato.

Prende il via la campagna di formazione antincendio boschivo (aib) del 2026 per i volontari di protezione di civile, con un programma di sette esercitazioni che, nel mese di maggio, mobiliteranno su tutto il territorio regionale oltre 1.400 operatori e 320 mezzi. Saranno coinvolti 1.200 volontari.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: I cittadini ucraini accolti a Rimini diventano volontari, con il loro impegno ripulito il Parco Marecchia Croce Rossa Senigallia, sulla 'spiaggia di velluto' un fine settimana di formazione e impegno per i volontariSENIGALLIA - Non solo addestramento, ma anche condivisione, crescita e responsabilità: è questo il significato del Corso sperimentale PWC che si è... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Antincendio, formazione per 1.200 volontari; Min.Lavoro: formazione obbligatoria per l’aggiornamento della figura del RSPP; Le ultime indicazioni dei Vigili del Fuoco sulla prevenzione incendi nei locali di pubblico spettacolo e nei bar/ristoranti; Formazione antincendio per 1.200 volontari, Schifani: Grato per il loro impegno. Antincendio, Regione: parte la formazione per milleduecento volontariPrende il via la campagna di formazione antincendio boschivo (aib) del 2026 per i volontari di protezione civile ... radiocl1.it In Sicilia formazione contro gli incendi al via, esercito di 1.200 volontariPALERMO – Prende il via la campagna di formazione antincendio boschivo (Aib) del 2026 per i volontari di protezione di civile in Sicilia. Previsto un programma di sette esercitazioni che, nel mese di ... livesicilia.it Ciak Telesud. . Entra nel vivo a maggio in Sicilia la formazione antincendio per i volontari delle associazioni. Sette le tappe previste, nel catanese il 16 a Ragalna - facebook.com facebook Al via la campagna di formazione antincendio boschivo (AIB) 2026 per i volontari di Protezione civile: coinvolti oltre 1.400 operatori e circa 320 mezzi in tutta la Sicilia. In arrivo anche 46 nuovi agenti del Corpo Forestale, pronti a entrare in servizio e a potenziar x.com