flotilla israele proroga di sei giorni detenzione due attivisti

Il tribunale di Ashkelon ha deciso di prorogare di sei giorni la detenzione di due attivisti coinvolti nella Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. Si tratta di un cittadino brasiliano e di un palestinese residente in Spagna, entrambi fermati e sottoposti a interrogatorio in Israele. La decisione riguarda le procedure legali in corso nei confronti dei due attivisti coinvolti nel convoglio marittimo.

Il tribunale di Ashkelon ha prorogato di sei giorni la detenzione di due attivisti della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, il cittadino brasiliano Tiago Avila e Saif Abu-Kashek, un palestinese residente in Spagna, fermati e interrogati in Israele. A rappresentare entrambi gli attivisti c’è Hadeel Abu Saleh, avvocata del Centro legale per i diritti delle minoranze arabe in Israele (Adalah), con sede in Israele. Ha dichiarato che presenteranno ricorso al tribunale distrettuale. I due sono stati catturati al largo della costa di Creta, arrestati e portati in Israele. Decine di altri attivisti sono stati soccorsi dalla Guardia costiera greca in seguito all’azione israeliana e portati sull’isola di Creta.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Flotilla Gaza, Israele proroga di sei giorni la detenzione di due attivisti.

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