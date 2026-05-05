Figlia segregata in casa a Taranto perché rifiuta il matrimonio combinato il padre arrestato in Svezia

Un uomo di 52 anni di origini irachene è stato arrestato in Svezia su ordinanza di custodia cautelare emessa dalla magistratura italiana. L’arresto è stato effettuato a seguito di un’indagine condotta dalla Polizia di Taranto, che ha portato alla scoperta di un caso di segregazione della figlia in casa per il suo rifiuto di un matrimonio combinato. Le accuse nei confronti dell’uomo riguardano maltrattamenti e lesioni nei confronti della giovane.

Un cittadino iracheno di 52 anni è stato arrestato nel sud della Svezia in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo, emesso dal GIP del Tribunale di Taranto su richiesta della Procura della Repubblica. L’uomo è ritenuto presunto responsabile di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e tentata costrizione a contrarre matrimonio ai danni della figlia. L’operazione è stata condotta grazie alla collaborazione internazionale tra le forze di polizia italiane e svedesi. Arresto internazionale grazie alla cooperazione di polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la cattura del cittadino iracheno è stata possibile grazie a un’attività di coordinamento tra la Squadra Mobile di Taranto, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – ENFAST Italia e il Servizio Centrale Operativo.🔗 Leggi su Virgilio.it

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Buongiorno, mia figlia (17 anni), ha finalmente ricominciato a leggere! Dopo 100 anni di solitudine e Il nome della rosa, mi ha chiesto suggerimenti per qualcosa di simile… Le ho dato qualche indicazione, ma basandomi su quelli che ho letto io (foto). Cosa su - facebook.com facebook