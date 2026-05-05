Esordienti e Pulcini Animo e cervello | a Santarcangelo si gioca nel nome di Nicoletti

A Santarcangelo si svolge la quinta edizione del Memorial dedicato a Walter Nicoletti, figura che ha lasciato un segno nel mondo sportivo giovanile. La manifestazione coinvolge esordienti e pulcini, con l’obiettivo di celebrare i valori di cuore, coraggio e intelligenza, elementi che hanno caratterizzato la vita di Nicoletti. La giornata si svolge tra partite e incontri, con l’intento di onorare la memoria di chi ha promosso lo sport tra i più giovani.

Cuore, coraggio e cervello: la triade di valori che ha guidato la vita di Walter Nicoletti è oggi il motore della quinta edizione del Memorial a lui dedicato. Con 52 squadre tra Esordienti e Pulcini pronte a schierarsi, il torneo si prepara a colorare Santarcangelo a partire dalla sfilata di giovedì, trasformando il ricordo del mister in un’eredità collettiva che corre veloce sui prati della sua città. Presentato al Clementino Parco Caffè — luogo simbolo dove un tempo si giocava sulla ghiaia — il torneo è stato definito dal sindaco Filippo Sacchetti come "un evento di identità, capace di lasciare il segno". Un ritorno alle radici celebrato anche dall’assessora allo sport Angela Garattoni, fiera di riaprire le porte della ’casa’ dello Young Santarcangelo su un prato finalmente rinnovato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Esordienti e Pulcini. Animo e cervello: a Santarcangelo si gioca nel nome di Nicoletti Notizie correlate Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non è da escludere: c’è già il nome del sostituto. Gioca in Serie Adi Redazione Inter News 24Calhanoglu piace al Galatasaray e in estate con la giusta offerta potrebbe partire. Uomini e Donne, Gloria Nicoletti nel mirino: scontro durissimo con Cristina in studioRegistrazione 15 aprile: Gloria volta pagina, ma scoppia il caos in studio Nel corso della registrazione del Trono Over di Uomini e Donne del 15...