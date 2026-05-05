Ergastolo per l’assassino di Umberto e Dina i due anziani massacrati per soldi

La corte d'assise di Firenze ha condannato all'ergastolo un uomo di 49 anni per l'omicidio di due anziani, avvenuto lo scorso anno. La decisione è arrivata dopo un processo in cui sono stati presentati vari elementi di prova. L'episodio ha riguardato l'uccisione di una coppia di persone di età avanzata, vittime di un episodio violento legato a un tentativo di rapina.

Firenze, 5 maggio 2026 – La corte d'assise di Firenze ha condannato all' ergastolo il 49enne Antonino La Scala, unico imputato per il duplice omicidio di Umberto Della Nave e della moglie Dina Del Lungo, 83 e 81 anni, uccisi e bruciati nella loro abitazione di Osteria Nuova, sopra a Bagno a Ripoli il 5 dicembre 2023. L’accusa di omicidio volontario aggravato e rapina. I giudici hanno accolto la richiesta formulata dalla pm Barbara Bresci per il 49enne calabrese, accusato di omicidio volontario aggravato, rapina aggravata e tentativo di occultamento di cadavere seguito da incendio. Per lui è stata disposta anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.🔗 Leggi su Lanazione.it

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