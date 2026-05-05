Empoli | incendio nella notte in casa abbandonata frequentata da senzatetto foto

Nella notte tra il 4 e il 5 maggio 2016, i vigili del fuoco sono intervenuti a Empoli, in via Salaiola, a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di un edificio abbandonato di tre piani. L’edificio, che risultava disabitato, era frequentato da persone senza fissa dimora. Sul luogo sono state trovate tracce di danni da fuoco e si sono svolti i rilievi di legge.

EMPOLI – I vigili sono intervenuti nella notte fra il 4 e il 5 maggio 2016, a Empoli in via Salaiola, per un incendio all’interno di un edificio abbandonato di tre piani. Sul posto è stata inviata una squadra, un’autobotte e un’autoscala. I Vigili del fuoco hanno operato nelle complesse operazioni di spegnimento che si sono concluse alle 5.30 con lo smassamento del materiale presente all’interno dell’edificio frequentato da persone senza fissa dimora. A scopo precauzionale presente anche un equipaggio sanitario. Non ci sono persone coinvolte. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Empoli: incendio nella notte in casa abbandonata frequentata da senzatetto (foto) Notizie correlate Scoppia un incendio nella sala da ballo, paura nella notte. Locale distruttoSan Giovanni Valdarno (Arezzo), 23 marzo 2026 – Paura nella serata di domenica a San Giovanni Valdarno in una sala da ballo, la Ardenza, dove intorno... Leggi anche: Grosseto: incendio nella notte in una casa. Soccorsa una donna. Evacuati i vicini Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Empoli: incendio nella notte in casa abbandonata frequentata da senzatetto (foto); Dall’incendio spunta una piantagione di marijuana. I carabinieri scoprono 200 piantine; Incendio in un edificio abbandonato, intervento dei VF Firenze; Dopo incendio bosco scoperte 200 piantine di marijuana nel Fiorentino. Canale 88 Empolese Valdelsa. . Empoli: 34a Festa dell'Elicottero del (GAE) Gruppo Aeromodellisti Empolesi. #festadellelicottero Comune di Empoli @citta_di_empoli Gae Gruppo Aeromodellisti Empolese #modelliniinvolo - facebook.com facebook