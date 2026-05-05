Da ormai oltre un mese, nessuna comunicazione da parte di Elisabetta Ferretto, 50 anni, residente a New York dal 2001 e originaria di Montagnana, nel Padovano. La famiglia ha lanciato l’allarme dopo che, dal 22 aprile, non ha più avuto notizie della donna. Il suo nome è stato associato al caso Epstein, ma non si conoscono ulteriori dettagli sulla sua scomparsa.

Nessun contatto dal 22 aprile: l’allarme della famiglia. Da giorni non si hanno più notizie di Elisabetta Ferretto, 50 anni, originaria di Montagnana, nel Padovano, residente negli Stati Uniti dal 2001. La donna, che vive e lavora a New York tra il settore immobiliare e il mondo della moda, risulta irreperibile dal 22 aprile, data dell’ultimo contatto con i familiari. Fino a quel momento, i rapporti con la famiglia – in particolare con la madre – erano costanti e quotidiani. Poi, improvvisamente, il silenzio. Telefonate senza risposta, messaggi rimasti senza esito e profili social risultati inattivi o cancellati. La denuncia e l’attivazione delle autorità.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Elisabetta Ferretto scomparsa a New York: il nome legato al caso Epstein e il silenzio dal 22 aprile

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