Elisa Giugno trovata morta in un prato a Cecima escluso l'omicidio | resta l'ipotesi del corpo spostato

Gli investigatori hanno confermato che la morte di Elisa Giugno, trovata senza vita in un prato nel Pavese, non sarebbe stata causata da un omicidio. Gli accertamenti hanno escluso violenze sul corpo e si sta considerando l’ipotesi che il cadavere possa essere stato trasportato in quella posizione da altri fattori. La polizia prosegue le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

Gli inquirenti escludono l'omicidio: la morte di Elisa Giugno, trovata senza vita in un prato nel Pavese, non sarebbe violenta. Per risolvere i dubbi sull'overdose o sullo spostamento del corpo si dovrà attendere la relazione finale del medico legale.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Chi era Elisa Giugno, la 22enne trovata morta in un prato a Cecima nel Pavese: l’ipotesi dell’aggressioneElisa Giugno è la 22enne di Voghera (Pavia) che è stata trovata senza vita in un prato tra le colline di Cecima, in Oltrepò Pavese. Elisa Giugno, la 22enne trovata morta in un prato a Cecima: “Il corpo potrebbe essere stato spostato”Il corpo di Elisa Giugno, la 22enne trovata morta in un prato a Cecima (Pavia), potrebbe essere stato spostato. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Elisa Giugno trovata morta in una scarpata: era sparita da una settimana; Elisa Giugno, il giallo della 22enne trovata morta a Cecima: abbandonata in una scarpata, l'auto sequestrata a un amico, la pista di un complice; Elisa Giugno, il mistero della morte della ragazza trovata in un campo a Cecima; Chi è Elisa Giugno, la 22enne trovata morta in un campo a Cecima. Elisa Giugno trovata morta a Cecima vicino Pavia, dall'autopsia nessun segno di violenza e ipotesi cadutaElisa Giugno trovata morta a Cecima vicino Pavia, l’autopsia esclude segni evidenti di omicidio. Attesi gli esami tossicologici e nuovi rilievi ... virgilio.it Ragazza trovata morta nel Pavese, autopsia esclude la pista dell’omicidio(ANSA) – PAVIA, 04 MAG – E’ stata eseguita, all’istituto di Medicina Legale dell’Università di Pavia, l’autopsia sul cadavere di Elisa Giugno, la 22enne di Voghera (Pavia) trovata senza vita la mattin ... espansionetv.it Elisa Giugno non è morta per un trauma o per lesioni compatibili con un'aggressione. Questo è il primo, parziale, risultato emerso dall'autopsia - facebook.com facebook Giallo di Pavia. Elisa Giugno, 22 anni, è stata trovata senza vita in un campo. Sentito per diverse ore l’amico che la ospitava. Casa e macchina dell’amico perquisite e messe sotto sequestro dai Carabinieri. Nessuna pista è esclusa. Il commento di Milo Infante x.com