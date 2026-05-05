Elezioni a Pontecorvo esclusa la lista di Giuliano Di Prete Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso

Il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto del ricorso presentato da Giuliano Di Prete contro l’esclusione della sua lista dalle elezioni a Pontecorvo. La decisione segue la precedente sentenza del Tar, che aveva già respinto il ricorso. In questo modo, la lista di Di Prete non potrà partecipare alle prossime consultazioni elettorali nel comune. La vicenda si è conclusa con questa decisione definitiva.

La battaglia legale si è conclusa con l'esito più amaro per Giuliano Di Prete e la sua squadra. Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar di qualche giorno fa ed ha rigettato in via definitiva il ricorso presentato contro l'esclusione della sua lista dalle prossime elezioni.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Elezioni regionali, rigettato il ricorso di Toscana Rossa: resta fuori dall’assemblea. “Andremo al Consiglio di Stato”Firenze, 19 febbraio 2026 – Il Tar ha rigettato il ricorso di Toscana Rossa e Antonella Bundu rimane fuori dal Consiglio regionale. Reggio Calabria: lista esclusa e record di candidati, scatta il ricorso? Cosa sapere La commissione elettorale esclude la lista di Mimmo Giannetta a Reggio Calabria per eccesso di firme. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pontecorvo al voto tra colpi di scena: esclusa la lista di Di Prete, si attende il TAR; Pontecorvo – Elezioni, il Consiglio di Stato conferma l’esclusione della lista di Di Prete; Elezioni Pontecorvo, il TAR respinge il ricorso della lista di Giuliano Di Prete; Comunali nel Lazio: liste chiuse, centrodestra diviso e sfide aperte. Elezioni a Pontecorvo, ricusata la lista di Giuliano Di PretePoco fa il sorteggio per l'assegnazione del numero sulla scheda elettorale e con grande sorpresa un verdetto a due ... ciociariaoggi.it Elezioni comunali, Giuliano Di Prete attende il TarLa ricusazione della lista ha imposto il ricorso al Tar, dando il via a ore concitate in cui si attende un verdetto decisivo ... ciociariaoggi.it Pontecorvo, il Consiglio di Stato rigetta il ricorso della lista di Giuliano Di Prete - facebook.com facebook