Edilizia pubblica un mediatore per risolvere i litigi tra condomini | 23 casi seguiti nell' ultimo triennio

Negli ultimi tre anni sono stati seguiti 23 casi di mediazione nei condomini, concentrandosi su dispute tra vicini. L’obiettivo principale è migliorare le relazioni tra condomini, favorendo un ambiente più sereno e sicuro. La figura del mediatore viene impiegata per risolvere le controversie, contribuendo a ridurre le tensioni e a creare un contesto abitativo più tranquillo. La mediazione si rivolge a problemi di convivenza e di gestione delle parti comuni.

Favorire le dinamiche di vicinato e ridurre la conflittualità per fare della casa uno spazio dove trovare sicurezza, conforto e benessere. È la ‘missione’ che guida il progetto di mediazione sociale che riguarda la gestione degli alloggi di edilizia popolare promosso dal Comune di Rimini e Acer.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Epatite A, Asl Napoli 1 Centro: «Casi epatite A aumentati di 41 volte rispetto a ultimo triennio»Sempre più monitorata la situazione in Campania, riguardo il costante aumento di casi di epatite A, riscontrato in queste settimane. Leggi anche: Scuola "in rosso" nelle Marche, -2.265 iscritti nell'ultimo triennio. Male le ex superiori Contenuti utili per approfondire Si parla di: Chi ha diritto alle nuove case a canone concordato del Piano Casa?. Piano Casa, cosa prevede il programma straordinario per l'edilizia residenziale pubblicaI contenuti del piano di misure straordinarie volte a favorire interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, anche tra ... professionearchitetto.it Dieci nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica: al via i lavoriA Massa Marittima, in provincia di Grosseto, dieci nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica: al via i lavori ... grossetonotizie.com