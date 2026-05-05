e paratici pensa al tecnico annata da programmare ora ci vedremo con paolo

Dopo le dichiarazioni di un dirigente della squadra, si fanno più chiare le possibilità riguardanti il futuro tecnico. L’inviato ha riferito che ci sarà un incontro con il tecnico attuale per discutere della prossima stagione, con l’obiettivo di pianificare l’annata. La decisione sul rinnovo non è ancora ufficiale e il rapporto tra le parti è ancora da valutare, anche alla luce delle recenti parole espresse in merito.

dall’inviato Fabio Paratici apre al rinnovo di Paolo Vanoli. E in ogni caso, dopo le parole del dirigente viola, a Roma, a margine del match di ieri sera, la posizione del tecnico rimane da rileggere con attenzione. "Raggiunta la salvezza - sono parole di Paratici rilasciate a Dazn - ci vedremo con Paolo per fare il consuntivo di questa stagione e poi progetteremo la prossima". Il futuro di Vanoli sarà quindi argomento di confronto nei prossimi giorni. L’idea Grosso però rimane viva. "Se un grande club lo volesse. zero sorprese e ci metteremo a sedere". Dove ‘mettersi a sedere’, nel gergo del mercato del pallone significa più o meno questo:...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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