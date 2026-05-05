È il giorno dell' addio ad Alex Zanardi | i funerali a Padova

Oggi si tengono a Padova i funerali di Alex Zanardi, il campione paralimpico che ha perso la vita all’età di 59 anni il 1° maggio. La cerimonia si svolge nella città dove Zanardi aveva vissuto e si concluderà con il corteo funebre. La sua morte ha suscitato grande commozione tra amici, familiari e tifosi, che si sono radunati per rendergli omaggio.

È il giorno dei funerali di Alex Zanardi, il campione paralimpico bolongese morto a 59 anni il 1 maggio. Le esequie si tengono nella Basilica di Santa Giustina di Padova, città dove l'ex pilota di Formula 1 e ciclista di handbike, originario di Castel Maggiore nel Bolognese, viveva da tanti anni.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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"Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordare Alex Zanardi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per il valore sportivo e umano dimostrato”. Così il president x.com