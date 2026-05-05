Domus Mulieris pareggio eroico ma addio | il Manzao vola in semifinale

Il Manzao ha ottenuto un pareggio importante contro la Domus Mulieris, che però non è bastato per proseguire nel torneo, poiché si è qualificata per le semifinali. Durante la partita, il Manzao è riuscito a gestire il vantaggio della Domus con una strategia efficace, mentre alcuni giocatori hanno preso in mano l’attacco in momenti chiave, contribuendo a mantenere il risultato. La sfida si è conclusa con il Manzao che si ferma ai quarti di finale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il Manzao a gestire il parziale della Domus?. Chi ha trascinato l'attacco viterbese nei momenti di difficoltà?. Perché la stanchezza fisica ha bloccato la reazione delle gialloblù?. Quali errori tecnici hanno impedito alla Domus di ribaltare il deficit?.? In Breve Sharon Pirillo guida l'attacco viterbese mentre Stanislavova guida il parziale di 12-0.. Puggioni firma una tripla fondamentale per il vantaggio locale di 23-21 all'intervallo.. Il Basket Manzao accederà alla semifinale contro la squadra di Santa Marinella.. L'affaticamento fisico deriva dagli impegni tra serie C e tornei giovanili.. Il pareggio per 48-48 della Domus Mulieris contro il Basket Manzao a Viterbo chiude la stagione ufficiale delle gialloblù, ma non basta a invertire il deficit accumulato nell’andata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Domus Mulieris, pareggio eroico ma addio: il Manzao vola in semifinale Notizie correlate Folgavarrano, pareggio eroico in Umbria: Fossati strappa il puntoIl Folgavarrano strappa un punto prezioso in territorio umbro, pareggiando per 1-1 contro la Trestina in una sfida cruciale per la salvezza. Fiorentina in rimonta: pareggio eroico contro la Ternana dopo il 2-0? Cosa sapere Fiorentina e Ternana pareggiano 2-2 nella diciannovesima giornata di Serie A il 26 aprile.