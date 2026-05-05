Per la prima volta nella storia, la copertura del Giro d’Italia 2026 vedrà quattro commentatori all’interno della cabina di trasmissione della Rai, un record che coinvolge anche il noto ex ciclista Davide Cassani. La squadra ampliata comprenderà diverse voci e esperienze, pronte a seguire da vicino la corsa e a offrire approfondimenti e analisi durante le tappe. La novità segna un’evoluzione nella modalità di commento televisivo dell’evento.

Per la prima volta nella storia ci saranno ben quattro voci nella cabina di commento della Rai per seguire le tappe del Giro d’Italia: squadra allargatissima per il network pubblico in occasione della Corsa Rosa, che scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e ci terrà compagnia fino a domenica 31 maggio. Negli ultimi anni il pubblico si era abituato a una novità rispetto al consueto binomio con voce giornalistica e analisi tecnici, visto che erano state aggiunte le riflessioni storico-geografiche-culturali di Genovesi, ma per l’edizione alle porte gli appassionati potranno godere di un’ulteriore integrazione. Davide Cassani tornerà infatti a...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Cassani commenterà il Giro d’Italia 2026! E non sarà solo… La squadra allargata della RAI

Notizie correlate

Perché il Giro delle Fiandre 2026 non si vedrà in tv sulla RAI: c’è solo la soluzione in streamingIl periodo primaverile è, come da tradizione, il cuore pulsante delle Classiche Monumento: le corse di un giorno più prestigiose del ciclismo...

Joao Almeida non sarà al via del Giro d’Italia 2026: la UAE perde il capitano designatoA meno di due settimane dalla Grande Partenza di venerdì 8 maggio, il Giro d’Italia 2026 perde purtroppo uno dei suoi possibili protagonisti in...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Davide Cassani commenterà il Giro d’Italia 2026! E non sarà solo… La squadra allargata della RAI; Cassani: Alex ci ha insegnato a vedere ciò che abbiamo. Quando vinceva diceva 'Mi tremano le gambe'; Giro d'Italia, -5. Tutto quello che c'è da sapere sulla copertura in tv, radio e streaming; Giro d’Italia 2026 sulla Rai: telecronisti e programmi giornalieri.

Davide Cassani commenterà il Giro d’Italia 2026! E non sarà solo… La squadra allargata della RAIPer la prima volta nella storia ci saranno ben quattro voci nella cabina di commento della Rai per seguire le tappe del Giro d'Italia: squadra ... oasport.it

Intervista a Davide Cassani: Il turismo consapevole in bici in punta di piediDal Giro di Spagna al giro delle Cinque Terre il passo è breve. Basta una veloce pedalata a Davide Cassani per passare da un pronostico sulla Vuelta a una dichiarazione d’amore alla Riviera di Levante ... corrieredellosport.it

Davide Cassani: “Alex, lo sguardo buono e l’ironia: tu davi il massimo, lui ti spingeva oltre” x.com

Città di Castello ha celebrato la memoria di Moreno Gabellini con la Mediofondo della Verna, un evento ciclistico tra Umbria e Toscana che ha visto la partecipazione speciale di Davide Cassani. I partecipanti hanno potuto scegliere tra due percorsi panoramic - facebook.com facebook