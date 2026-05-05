Al Quirinale, il presidente ha incontrato i candidati ai premi David di Donatello, offrendo uno spunto per discutere delle sfide attuali del settore cinematografico. Nonostante le difficoltà legate ai fondi insufficienti, gli attori coinvolti hanno deciso di non mettere in discussione la partecipazione alla cerimonia. La situazione dei finanziamenti e le scelte degli artisti sono al centro di questa fase, senza che si registri un boicottaggio ufficiale.

Questa mattina gli attori e le maestranzecandidate ai David di Donatellosi sono recati al Quirinale per incontrare Mattarella e il ministro Giuli. Il cinema sta vivendo una situazione di forte crisi e oggi c’è stata un’opportunità di dialogo e in primis le istituzioni hanno fatto mea culpa, con la speranza che questo sia un punto di partenza per cercare di lanciare un messaggio importante e di cambiamento. Il cinema ha bisogno di ventata fresca ma soprattutto di fondi e di istituzioni che ci credano davvero. Come ha dettoClaudio Santamaria: “Le grandi commedie che sbancano al botteghino aiutano i film più di nicchia che guadagnano di meno. C’è una compensazione che serve e che dà una maggiore completezza al settore”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - David di Donatello, i fondi mancano ma gli attori scelgono di non boicottare | INTERVISTE

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