Radmila Novozheeva, cantante lirica, ha vinto la quarta serata del talent di RaiUno intitolato “Dalla strada al palco”. La artista, che vive e insegna canto a Cesena, ha raccontato di aver cantato con la voce fredda e i piedi gelidi durante una delle sue esibizioni. La città ha seguito con entusiasmo la sua performance, esprimendo il proprio supporto durante la trasmissione.

Cesena, 5 maggio 2026 – La cantante lirica Radmila Novozheeva è stata incoronata vincitrice della quarta serata del talent di RaiUno “Dalla strada al palco” e Cesena, la città dove vive e insegna canto lirico all’Istituto musicale Corelli, ha tifato ed esultato per lei. https:www.ilrestodelcarlino.itvideoalluvione-a-cesena-il-video-dellesibizione-improvvisata-della-soprano-siberiana-v0xfdr4b Protagonista al talent ‘Dalla strada al palco’. Tra maghi, acrobati, ginnasti dall’impatto visivo forte, il numeroso pubblico ha premiato, per dirla con Mara Venier, co-conduttrice della serata (insieme a Carlo Conti, Bianca Guaccero, Nino Frassica, Enrico Brignano ) la splendida voce, la presenza scenica e l’effetto concerto che Radmila ha saputo offrire.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalle strade (di fango) al palco, Radmila regina del talent di RaiUno: “Quando cantai con la voce fredda e i piedi gelidi”

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