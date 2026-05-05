Dopo aver ottenuto una vittoria nel recente incontro contro l’Avellino, la squadra di Serie B si prepara per una delle sfide più impegnative della stagione. La partita si avvicina e i giocatori si concentrano per affrontare un avversario di livello. La formazione lavora intensamente in questi giorni per migliorare la condizione fisica e tattica, con l’obiettivo di affrontare al meglio la prossima difficile gara.

Archiviato il successo contro l’Avellino dello scorso turno del campionato di Serie B, l’ Empoli ha ripreso ieri alle 10 gli allenamenti al Castellani: l’obiettivo resta quello di rimanere al di sopra della linea di galleggiamento, mantenendo la quattordicesima posizione in classifica che allo stato attuale garantirebbe la salvezza diretta. Il tecnico Fabio Caserta sta preparando la difficile trasferta di venerdì prossimo, quando il gruppo azzurro si giocherà il tutto per tutto (alle 20.30) contro un Monza che non ha intenzione di rinunciare all’ipotesi-promozione diretta in Serie A. A livello di rosa, l’allenatore dovrà rinunciare ad Ebuehi, che salterà anche il prossimo incontro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dal campo. Al lavoro per la sfida più difficile

Dal Progetto al Cantiere – Architettura vs burocrazia: una sfida (im)possibile #perte

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