Cumiana animatore della parrocchia pestato selvaggiamente dal branco

A Cumiana, un giovane di 20 anni è stato vittima di un'aggressione da parte di alcuni ragazzi. Secondo quanto riferito, l'uomo è stato circondato, colpito con calci e pugni e poi lasciato a terra. L'episodio si è verificato in un'area pubblica e sono ancora in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per identificare i responsabili.

Accerchiato da alcuni ragazzi, colpito con calci e pugni e lasciato a terra sanguinante per aver parcheggiato l’auto troppo vicino ai loro scooter Vittima dell’aggressione un ventenne, animatore dell’oratorio e dei centri estivi di Cumiana, nel Torinese. È quanto avvenuto sabato pomeriggio, in pieno centro, secondo la ricostruzione dei carabinieri del paese di ottomila abitanti, che sono al lavoro per risalire agli aggressori: avrebbero tra i diciotto e i vent’anni. Un’identificazione che potrebbe arrivare già nelle prossime ore grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite dai militari dell’Arma. A immortalarli sarebbero state quelle del Comune.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Cumiana, animatore della parrocchia pestato selvaggiamente dal branco Notizie correlate Prete pestato da un branco di ragazzini davanti alla parrocchiaReggio Emilia, 12 marzo 2026 – La loro violenza non si è fermata neppure davanti all’abito talare e al colletto del prete. Follia fuori da un locale della movida: sedicenne pestato dal branco per un accendino negatoLa movida di Menfi è stata macchiata da un gravissimo episodio di violenza gratuita consumatosi lo scorso sabato sera a Lido dei Fiori. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Mi picchiavano in 4, sentivo botte da ogni direzione: il racconto dell'animatore pestato a Cumiana; Animatore parrocchiale pestato dal branco per un parcheggio; Un animatore della mia parrocchia è stato aggredito da un branco di bestie; Pestato per un parcheggio: ventenne aggredito da una baby gang in pieno centro. Animatore parrocchiale pestato dal branco per un parcheggioIl parroco di Cumiana dal pulpito denuncia l’aggressione avvenuta in piazza davanti a tutti Bestie da allontanare ... torino.repubblica.it Mi picchiavano in 4, sentivo botte da ogni direzione: il racconto dell'animatore pestato a CumianaGli aggressori, sembra quattro, sono stati già individuati dai carabinieri. Determinante, nell’immediatezza, l’intervento di alcuni presenti che hanno prestato i primi aiuti in attesa dell’arrivo dell ... lastampa.it "Mi picchiavano in 4, sentivo botte da ogni direzione": il racconto dell'animatore pestato a Cumiana x.com Oggi a Zoom di Cumiana! PS... Ma il leone qualcuno l'ha visto si - facebook.com facebook