Cumiana animatore della parrocchia pestato selvaggiamente dal branco

Da imolaoggi.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cumiana, un giovane di 20 anni è stato vittima di un'aggressione da parte di alcuni ragazzi. Secondo quanto riferito, l'uomo è stato circondato, colpito con calci e pugni e poi lasciato a terra. L'episodio si è verificato in un'area pubblica e sono ancora in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per identificare i responsabili.

Accerchiato da alcuni ragazzi, colpito con calci e pugni e lasciato a terra sanguinante per aver parcheggiato l’auto troppo vicino ai loro scooter Vittima dell’aggressione un ventenne, animatore dell’oratorio e dei centri estivi di Cumiana, nel Torinese. È quanto avvenuto sabato pomeriggio, in pieno centro, secondo la ricostruzione dei carabinieri del paese di ottomila abitanti, che sono al lavoro per risalire agli aggressori: avrebbero tra i diciotto e i vent’anni. Un’identificazione che potrebbe arrivare già nelle prossime ore grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite dai militari dell’Arma. A immortalarli sarebbero state quelle del Comune.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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