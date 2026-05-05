Paolo Condò, giornalista sportivo, ha commentato oggi sulle colonne del 'Corriere della Sera' riguardo alla situazione del Milan. Ha evidenziato una crisi atletica grave tra i giocatori e la mancanza di un sistema di gioco definito e riconoscibile. Secondo il giornalista, questa situazione crea difficoltà nel gestire le partite e nel trovare una linea di gioco stabile. La situazione sembra essere un ostacolo per le prossime sfide della squadra.

"La Roma ha tolto ieri sera a Milan e Juventus l’illusione di avere ancora un margine di sicurezza nella corsa ai posti Champions", ha commentato Paolo Condò, prestigioso giornalista sportivo, nell'editoriale pubblicato sull'edizione odierna del 'Corriere della Sera'. "Viaggia a velocità tripla rispetto al Milan e a concentrazione doppia rispetto alla Juve", ha aggiunto quindi Condò. "Ma come hanno fatto Milan e Juve a ridursi così?", si è poi domandato Condò. "Il Milan è nel mezzo di una tremenda crisi atletica, e la mancanza di un gioco codificato al quale aggrapparsi — Allegri esalta i singoli, non i collettivi — lo denuda alle prime intemperie.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Condò: “Milan, tremenda crisi atletica e mancanza di un gioco codificato al quale aggrapparsi”

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