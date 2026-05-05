A Concesio, il programma per il 2026 prevede una serie di celebrazioni che coinvolgeranno le diverse frazioni del territorio. Le manifestazioni si svolgeranno lungo un percorso che attraversa le varie comunità locali, con eventi religiosi e culturali programmati nel corso dell’anno. La celebrazione conclusiva si terrà in basilica, dove sarà presente la figura incaricata di presiedere l’ultimo appuntamento ufficiale.

? Cosa scoprirai Come si intrecceranno le celebrazioni tra le diverse frazioni del territorio?. Chi sarà a presiedere la celebrazione finale in basilica?. Quali attività coinvolgeranno i giovani tra sport e teatro?. Dove si svolgerà il pellegrinaggio verso la Madonna della Stella?.? In Breve Programma dal 8 al 29 maggio tra San Vigilio, Sant’Andrea, Costorio e Pieve.. Rassegna Fiori di Primavera a San Vigilio e Sport party a Pieve il 23 maggio.. Saluto a Monsignor Fabio Peli e concerto coro Calliope a Pieve il 24 maggio.. Pellegrinaggio alla Madonna della Stella il 27 maggio e messa finale il 29 maggio.. L’8 maggio 2026 inizierà a Concesio la celebrazione della patronale di San Paolo VI con un programma che coinvolgerà le frazioni di San Vigilio, Sant’Andrea, Costorio e Pieve fino al 29 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Concesio, un lungo viaggio tra fede e comunità: il programma 2026

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