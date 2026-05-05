Nuove proteste si sono svolte nelle strade della capitale contro il disegno di legge sulla tutela delle donne vittime di violenza sessuale. Le attiviste hanno manifestato ancora una volta, criticando le disposizioni che, a loro avviso, ridurrebbero i diritti delle donne attraverso un linguaggio che considera i corpi femminili “disponibili fino a prova contraria”. La mobilitazione, avviata da settimane, coinvolge centri antiviolenza e gruppi di attivisti.

Continua la mobilitazione permanente contro il Ddl Bongiorno. I centri antiviolenza di Roma e le attiviste di Non Una di Meno si sono incontrati in piazza Cavour, fuori dalla Cassazione, per protestare ancora una volta contro la legge sulla violenza sessuale voluta dalla senatrice leghista, al momento bloccata in commissione Giustizia del Senato. Per cercare di superare l’impasse, all’inizio del mese di aprile è stato creato un Comitato Ristretto con il compito di trovare una mediazione tra la maggioranza e l’opposizione per arrivare a un nuovo testo condiviso. Entro mercoledì 6 maggio le opposizioni, su richiesta dell’onorevole Bongiorno, dovranno presentare le loro proposte di legge da discutere.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Con la parola dissenso si rendono i corpi delle donne ‘disponibili fino a prova contraria’”: attiviste di nuovo in piazza contro il Ddl stupri

Notizie correlate

Leggi anche: Donne democratiche in piazza contro il ddl stupri: “Non si tocchi il principio del consenso”

Lecco, donne in piazza contro il 'DDL Stupri': "Senza consenso è sempre violenza"Domenica mattina il flash mob in piazza XX Settembre: presenti i sindacati e le associazioni.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Con la parola dissenso si rendono i corpi delle donne ‘disponibili fino a prova contraria’: attiviste di nuovo in piazza contro il Ddl stupri; Un 25 aprile per la libertà di dissentire; L’Europarlamento chiede una legge Ue sullo stupro basata sull’assenza di consenso. La destra italiana si spacca; Baggi (Rinfondazione): DDL sicurezza: più repressione, meno soluzioni.

Ddl stupri, la proposta della Bongiorno senza la parola consenso è il nuovo testo base, ok dalla Commissione al SenatoIl testo base del disegno di legge sulla violenza sessuale è quello proposto da Giulia Bongiorno, relatrice del provvedimento e senatrice della Lega, nella nuova versione che aumenta le sanzioni e da ... blitzquotidiano.it

Ddl Stupri, dal testo sparisce il consenso, sostituito dal dissenso: perché è una sconfitta per le donneSpiegatecelo voi, perché noi proprio non ne siamo capaci, se si cambia il testo di una legge così come si cambia programma alla tv: alla velocità della luce. Spiegatecelo voi, perché noi proprio non ... greenme.it

“La sinistra non si è sfilata. Trovo immaturo utilizzare l’astensione del Pd come alibi per chiudere le discussioni, non ci vedo buona fede”, spiega a Fanpage.it il deputato Roberto Morassut sul Ddl Roma Capitale. - facebook.com facebook

Cultura, settimana al Senato: ddl Vespa e valorizzazione abbazie @SenatoStampa @MiC_Italia x.com