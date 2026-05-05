che succede ora con la global sumud flotilla

La procura di Roma ha avviato un’indagine sulla Global Sumud Flotilla, dopo che alcuni avvocati hanno presentato degli esposti riguardanti l’attività della nave. Sono stati acquisiti documenti e sono in corso verifiche sulla provenienza e sulle modalità di utilizzo della flottiglia. Al momento, non ci sono ancora decisioni ufficiali o provvedimenti adottati. La situazione è sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

“Abbiamo presentato degli esposti per i due attivisti che sono ancora detenuti. Dato che erano su una nave battente bandiera italiana, per noi è come se fosse avvenuto un sequestro di persona in territorio italiano. Quindi c’è una responsabilità diretta anche dell’Italia”, conferma l’avvocata Tatiana Montella della squadra legale dell’organizzazione. Gli avvocati inoltre hanno presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti umani (Cedu). “Nell’abbordaggio della prima flottiglia le ipotesi di reato erano diverse: sequestro, danneggiamenti, pericolo di naufragio, perché c’era stato un attacco con i droni. I magistrati stanno indagando...🔗 Leggi su Internazionale.it

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