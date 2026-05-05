Una nuova collezione di scarpe sta attirando l’attenzione sui social, con modelli che lasciano il piede completamente scoperto. Il prezzo si aggira intorno ai 3.000 euro, suscitando reazioni contrastanti tra chi li considera un’idea innovativa e chi li giudica un’esagerazione. La presentazione si svolge su una passerella allestita sulla spiaggia di Biarritz, attirando l’attenzione di appassionati e critici del settore.

Immaginate una passerella stesa direttamente sulla sabbia dorata di Biarritz, nel sudovest della Francia. Le onde dell’Atlantico accarezzano la riva mentre le modelle avanzano indossando abiti dai colori vivaci che evocano le creature marine. Nicole Kidman osserva dal front row. Ma l’attenzione di tutti, quella vera, si catalizza su un dettaglio inaspettato: i piedi delle modelle affondano nella sabbia con la pianta completamente nuda, mentre il tallone è sollevato da un blocco di pelle dorata e scintillante, ancorato alla caviglia da un elegante gioco di cinturini. Benvenuti nella collezione Cruise 20262027 di Chanel, dove Matthieu Blazy ha appena lanciato quello che potrebbe essere l’accessorio più discusso dell’anno: sandali letteralmente privi di suola per due terzi della loro estensione.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Chanel lancia scarpe che lasciano il piede nudo: genio o follia da 3.000 euro (e il social le deride)

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