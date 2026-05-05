centro sportivo rossonero il regalo di patron brunori

Il proprietario della squadra ha annunciato che fornirà dettagli sul nuovo centro sportivo rossonero dopo il 15 maggio, data del suo compleanno. Al momento, non sono stati diffusi altri aggiornamenti ufficiali o commenti riguardo al progetto. La questione rimane al centro dell’attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, in attesa di future comunicazioni da parte dell’amministrazione.

Il "patron" Matteo Brunori ha ribadito che parlerà del nuovo centro sportivo rossonero dopo il 15 maggio, giorno del suo compleanno, mentre il d.g. Andrea Gianni aspetta la conclusione dei campionati di serie C e serie D per capire quale potrebbero essere le avversarie della Lucchese nella prossima stagione. Intanto sono stati emessi i primi verdetti del campionato di Eccellenza, con la finale play-off che sarà tra Viareggio e Zenith, dopo che i pratesi hanno battuto il Cecina. Il match si giocherà domenica prossima allo stadio dei "Pini", in una gara "secca". Nei play-out, niente da fare per la Massese che agli Oliveti" ha perso il confronto con la Larcianese di Cerasa ed è retrocessa in Promozione, assieme alla Pro Livorno e al Cenaia.🔗 Leggi su Lanazione.it

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