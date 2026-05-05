Durante una trasmissione televisiva, l’ex calciatore ha commentato la situazione dell’Inter, squadra campione d’Italia, e ha rivolto una battuta a Simone Inzaghi, allenatore della squadra. Ha avvertito che un eventuale richiamo potrebbe mettere a rischio la posizione in classifica. L’intervento ha suscitato reazioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori, aggiungendosi al dibattito sulla gestione tecnica della squadra.

Inter News 24 Cassano, intervenuto a Viva El Futbol, ha parlato così dell’Inter campione d’Italia e lanciato una frecciata a Simone Inzaghi. Il 21esimo scudetto della storia dell’Inter porta impresso il marchio indelebile della ThuLa. In una stagione trionfale, Marcus Thuram e Lautaro Martinez sono stati i pilastri della formazione guidata da Cristian Chivu, trascinando i nerazzurri alla conquista del titolo con ben tre giornate d’anticipo. Che si tratti di giocate corali o iniziative personali, il duo d’attacco ha garantito una costanza realizzativa che ha scavato un solco profondo con le inseguitrici. L’apporto dei due attaccanti è stato analizzato con attenzione da Antonio Cassano durante l’appuntamento con ‘Viva el Futbol’.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cassano e la frecciata a Simone Inzaghi: «Occhio che se lo richiamano possono perdere il campionato»

Cassano umilia Superpippo Inzaghi: I trofei Ficcateli nel c**o

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