Caso Garlasco | terminata audizione Stefania Cappa

Oggi a Milano è terminata l'audizione di Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, in qualità di testimone nell'ambito di una nuova indagine della Procura di Pavia sull'omicidio avvenuto a Garlasco. La donna è stata ascoltata per alcuni minuti e ha risposto alle domande poste dagli inquirenti. L'interrogatorio si inserisce in un procedimento aperto che coinvolge diversi aspetti del caso.

Milano, 05 mag. - (Adnkronos) - È terminata pochi minuti fa l'audizione di Stefania Cappa, la cugina di Chiara Poggi, convocata come testimone (quindi con l'obbligo di rispondere) nell'ambito della nuova indagine della Procura di Pavia sull'omicidio di Garlasco. Entrata e uscita dalla caserma Montebello di Milano in modo riservato, Stefania Cappa sarebbe arrivata intorno alle 13.30. Alla mattina è stata sentita dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano la sorella Paola Cappa. Anche lei è riuscita a non farsi notare dai numerosi giornalisti in attesa fuori dai vari ingressi del complesso militare. Domani è fissata l'audizione, sempre...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Garlasco: terminata audizione Stefania Cappa Garlasco News: le Nuove Indiscrezioni e il Memoriale di Paola Cappa Notizie correlate “Salta tutto”. Garlasco, notizia bomba su Stefania CappaCerte storie non restano mai davvero nel passato: riaffiorano a ondate, tra memoria collettiva e nuova attenzione mediatica. “Salta tutto”. Garlasco, le indiscrezioni su Stefania Cappa in televisioneIl ritorno in televisione di Belve Crime si arricchisce di retroscena e polemiche ancora prima della messa in onda. Aggiornamenti e contenuti dedicati Caso Garlasco: terminata audizione Stefania CappaMilano, 05 mag. - (Adnkronos) - È terminata pochi minuti fa l'audizione di Stefania Cappa, la cugina di Chiara Poggi, convocata come testimone ... iltempo.it Garlasco: il caso a FarWest | Il testimone ignorato, gli audio e la vicina di casa: le ultime indiscrezioniA FarWest le novità sul delitto di Garlasco: cosa sappiamo sull'indagine a carico di Sempio e tutte le ultime indiscrezioni La puntata di questa sera della trasmissione FarWest tornerà – esattamente ... ilsussidiario.net