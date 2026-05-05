In apertura di indagini, l'uomo accusato nel caso di Garlasco ha scelto di non rispondere alle domande dei magistrati durante un interrogatorio. La strategia difensiva ha portato a mantenere il riserbo, lasciando invariato il suo silenzio. Nel frattempo, le indagini hanno approfondito alcuni elementi che spostano l’attenzione dall’attuale accusato verso la vittima stessa, introducendo un possibile nuovo movente.

? Cosa scoprirai Perché la difesa di Sempio ha scelto il silenzio in Procura?. Quale nuovo movente ha spostato l'attenzione dal fidanzato alla vittima?. Chi sono le cugine convocate in caserma per nuove testimonianze?. Come cambierà il processo dopo le nuove ipotesi sulla dinamica?.? In Breve Difesa di Sempio incarica psicoterapeuta per consulenza personologica tramite test clinici.. Cugine Paola e Stefania Cappa interrogate martedì 5 maggio alla caserma Montebello.. Marco Poggi convocato a Pavia mercoledì 6 maggio come persona informata sui fatti.. Nuova ipotesi investigativa ipotizza 12 colpi contundenti al volto della vittima.. A Pavia, mercoledì 6 maggio, Andrea Sempio si presenterà in Procura per un interrogatorio in cui sceglierà di non rispondere ai magistrati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Garlasco: Sempio resta in silenzio davanti ai magistrati

Caso Garlasco. La scandalosa parte civile . Delitto Chiara Poggi.

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