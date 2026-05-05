Caso Garlasco | Sempio non risponderà ai magistrati di Bologna

Sempio, uno dei testimoni chiave nel caso Garlasco, ha deciso di non rispondere ai magistrati di Bologna. Questa scelta potrebbe influenzare le indagini e il procedimento in corso, che si basa anche sulle testimonianze delle sorelle Cappa, che hanno fornito nuovi dettagli. L’assenza di dichiarazioni da parte di Sempio apre uno scenario diverso nel percorso giudiziario, mentre si attendono eventuali sviluppi e prove dalle testimonianze delle altre persone coinvolte.

? Cosa scoprirai Come cambierà il processo senza le dichiarazioni di Sempio?. Quali nuove prove emergeranno dalle testimonianze delle sorelle Cappa?. Perché la difesa contesta l'uso dei messaggi sul forum online?. Cosa potrà dimostrare la Procura senza il confronto con l'indagato?.? In Breve Stefania e Paola Cappa testimoniano in Procura martedì 5 maggio.. Marco Poggi è convocato dai magistrati mercoledì 6 maggio.. Difesa contesta l'uso di messaggi online sul forum Italian Seduction.. Procura punta al rinvio a giudizio per omicidio volontario aggravato.. L’avvocato Angela Taccia e il legale Liborio Cataliotti hanno comunicato che Andrea Sempio non risponderà ai magistrati di Bologna durante l’interrogatorio fissato per il 6 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Garlasco: Sempio non risponderà ai magistrati di Bologna Caso Garlasco, nei pc di Alberto e Chiara il possibile movente Notizie correlate Caso Garlasco, Sempio non risponderà ai pm. I legali: “Le indagini non sono chiuse”. Oggi le gemelle Cappa sentite come testimoniAndrea Sempio, convocato per domani, mercoledì 6 maggio, in procura a Pavia nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi “si avvarrà... Garlasco, Andrea Sempio non risponderà ai pmAndrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi e convocato domani mercoledì 6 maggio in Procura a Pavia per essere interrogato, «si avvarrà... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Caso Garlasco, Sempio unico indagato per omicidio: fissato nuovo interrogatorio; Caso Garlasco: cosa c'è davvero contro Andrea Sempio; Garlasco, difesa di Sempio: È un altro interrogatorio senza gli atti. Garlasco, perché Andrea Sempio nell'interrogatorio non risponderà alle domande: l'annuncio dei suoi avvocatiL'annuncio degli avvocati di Andrea Sempio, indagato nel caso del delitto di Garlasco, in merito all'interrogatorio previsto per il loro assistito. virgilio.it Delitto di Garlasco, l'avvocato di Sempio: 'Domani Andrea non risponderà ai pm'. Le cugine di Chiara Poggi ascoltate oggi come testiLa difesa di Andrea Sempio ha conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova indagine della procura ... ansa.it LaPresse. . CASO GARLASCO — Sempio non risponderà ai pm domani a Pavia Andrea Sempio si avvarra' della facolta' di non rispondere nell'interrogatorio previsto per domani davanti alla Procura di Pavia. Lo comunicano i suoi legali Angela Taccia e Libori - facebook.com facebook Caso Garlasco: avviso di comparizione per le gemelle Cappa e il fratello di Chiara Poggi prima dell'audizione di Andrea Sempio. A #EffettoNotte anche il Vertice EPC in Armenia con Giorgia Meloni e l'attesa per Roma-Fiorentina. tinyurl.com/ymk7wzxa #Ra x.com