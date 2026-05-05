Carta d’identità | dal 3 agosto i documenti cartacei non saranno più validi

Dal 3 agosto 2026, le carte di identità in formato cartaceo non saranno più considerate valide, secondo quanto stabilito dall’Unione Europea. Il Comune di Parma informa i cittadini che questa data segna la fine dell’utilizzo dei documenti cartacei, in conformità con le nuove norme di sicurezza europee. La volontà è di adeguarsi agli standard uniformi previsti per i documenti di identità rilasciati dagli Stati membri.

Il Comune di Parma ricorda alla cittadinanza che, su disposizione dell’Unione Europea in merito all’individuazione di standard uniformi di sicurezza per i documenti di identità rilasciati dagli Stati membri, a partire dal 3 agosto 2026 tutte le carte di identità in formato cartaceo cesseranno.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Zuppa del Corso Tessere identitàin carta dal 3 agosto 2026 non sono più valide. Sono mie opinioni

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