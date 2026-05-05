Il ministro Salvini ha espresso critiche nei confronti delle decisioni prese dall’Unione Europea riguardo alle spese pubbliche. Durante un intervento, ha sostenuto la richiesta di alcuni rappresentanti del governo e di Confindustria, accusando l’Europa di essere sorda alle esigenze dei cittadini italiani. In particolare, Salvini ha evidenziato come l’Europa permetta di aumentare la spesa per le armi, ma non per aiutare le famiglie a pagare bollette e carburante.

“Sostengo la richiesta del ministro Giorgetti e del presidente di Confindustria Orsini, è sorda e inutile un’Europa che ci dice puoi spendere più soldi per le armi ma non puoi spendere più soldi per aiutare gli italiani a pagare le bollette e far benzina. Un’Europa così non ci serve, il problema non è Trump, Zelensky, Putin, l’Iran, qua il problema è a Bruxelles. Abbiamo al governo della Commissione Europea gente inadatta”, così il vicepremier Matteo Salvini a margine della cerimonia di avvio della demolizione di Palazzo Fienga, roccaforte del clan camorristico Gionta, a Torre Annunziata. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caro bollette, Salvini: “In Commissione UE gente inadatta che non aiuta i cittadini”

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