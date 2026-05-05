Il 2026 segna il trentesimo anniversario dell'associazione e si apre con un evento musicale a Perugia, dove la cantante Serena Brancale si esibirà in concerto alla vigilia di Umbria Jazz 2026. La conferma arriva da un rappresentante della CNA Umbria, che ha annunciato questa data come parte delle celebrazioni per l'anniversario dell'organizzazione. La manifestazione si svolge in un periodo di grande attesa per il festival jazz, che richiamerà numerosi appassionati.

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - “Il 2026 è per noi un anno importante perché celebriamo il 30esimo anno dalla nascita dell'associazione. Abbiamo quindi deciso di condividere questo momento con un'istituzione del nostro territorio, che ormai la fa da padrona nel panorama mondiale, Umbria Jazz. Per l'occasione abbiamo organizzato il pre-opening del 2 luglio con l'artista Serena Brancale, una cantante poliedrica che combina tradizione e innovazione. Abbiamo pensato che fosse la protagonista giusta per i nostri festeggiamenti”. Lo afferma Michele Carloni, presidente Cna Umbria, partecipando a Milano alla presentazione di ‘Umbria Jazz', il festival di musica jazz in programma a Perugia dal 3 al 12 luglio 2026.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Carloni (Cna Umbria): "Serena Brancale in concerto a Perugia alla vigilia di Umbria Jazz 2026"

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