Il Cardinale Pietro Parolin ha parlato recentemente di come il Papa prosegua il suo percorso di pace, nonostante le critiche e le difficoltà. Durante un evento tra il Vaticano e San Giovanni Rotondo, il Segretario di Stato ha ribadito che il Papa rimane fedele ai suoi impegni. Le sue parole sono arrivate in un momento di tensioni e sfide legate alla figura del Pontefice e alle sue iniziative.

Le dichiarazioni del Cardinale arrivano in risposta allerecenti osservazionidel presidente degliStati Uniti Donald Trump, che ha nuovamente espressoposizioni critiche nei confronti del Pontefice. Parolin ha richiamato l’attenzione sul fatto che il Papa abbia già chiarito, con determinazione, la propria visione, preferendoevitare polemiche e mantenendo una linea coerente con i principi evangelici. Il cardinale Parolin ha definito tale atteggiamento come “profondamente cristiano“, sottolineando che esso riflette lamissione essenziale del Pontefice: trasmettere un messaggio di pace e favorire il dialogo. Anche senza una risposta diretta agli attacchi, ha aggiunto,la strada intrapresa rimane immutata.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cardinale Pietro Parolin: ‘Il Pontefice continua il suo cammino di pace tra critiche e sfide’

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