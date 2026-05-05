Caporalato torna a riunirsi il tavolo regionale | si lavora per la revisione della legge sull' immigrazione

Questa mattina si è svolta a Palazzo Santa Lucia una riunione del Tavolo regionale di contrasto al caporalato in Campania. All'incontro hanno partecipato circa ottanta rappresentanti di istituzioni, sindacati, organizzazioni datoriali e del terzo settore. L’obiettivo principale è stato discutere la revisione della legge sull’immigrazione. La riunione si inserisce nel percorso di azioni volte a contrastare il fenomeno del caporalato nella regione.

Si è riunito questa mattina a Palazzo Santa Lucia il Tavolo regionale di contrasto al caporalato della Campania, con la partecipazione di circa ottanta rappresentanti di istituzioni, organizzazioni sindacali, parti datoriali e soggetti del terzo settore. L'incontro ha segnato la ripresa delle.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Torna a riunirsi il Consiglio regionale: in Aula piano faunistico, sanità e alzheimerLa seduta si terrà martedi 24 febbraio, tra i punti all’ordine del giorno anche il futuro del Suem 118 e l’esenzione ticket per le vittime di... La ‘Bossi-Fini’, legge sull’immigrazione ancora in vigore: nasce nel 2002 con il secondo governo Berlusconi(Adnkronos) – Porta la firma di Umberto Bossi, insieme a quella di Gianfranco Fini, la legge sull'immigrzione che è ancora in vigore.