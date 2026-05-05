Calolziocorte ha un nuovo segretario comunale

A partire dal primo maggio, il Comune di Calolziocorte ha accolto il nuovo segretario generale, il dottor Claudio Locatelli, che ha iniziato ufficialmente il suo incarico.

Con l'inizio del mese di maggio ha preso servizio presso il Comune di Calolziocorte il nuovo Segretario generale, dottor Claudio Locatelli. Il funzionario, residente in provincia di Lecco, era precedentemente operativo nell'ente Provincia di Varese e prima ancora a Cantù e Sondrio. "Insieme.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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