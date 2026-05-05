A Milano, l'artista ha presentato il suo ritorno tra sonorità rock e rap, affrontando anche alcune critiche rivolte alla musica pop moderna. Durante l'intervista, ha spiegato come ha gestito il rapporto con una nota conduttrice televisiva e ha espresso il suo punto di vista sulle esibizioni dal vivo, sottolineando la sua preferenza per performance autentiche senza basi preregistrate.

? Cosa scoprirai Come ha gestito Briga il rapporto con Maria De Filippi?. Perché l'artista critica chi usa solo basi preregistrate nei concerti?. Cosa ha spinto Briga a rifiutare le scorciatoie per Sanremo?. Come influisce la tecnologia sulla capacità di sognare dei musicisti?.? In Breve Cecilia’s, Syria e Druido hanno supportato l'artista ai Magazzini Generali di Milano.. La band include Fabrizio Dottori, Mario Romano e Alessandro De Angelis.. Il brano Allegra è stato presentato per la prima volta durante il live.. Briga ha presentato il brano Sognatori per l'edizione 2026 di Sanremo.. Lunedì 4 maggio 2026, i Magazzini Generali di Milano hanno ospitato la chiusura del Sentimenti Club Tour con il live di Briga, segnando il ritorno dell’artista romano dopo un lungo periodo di inattività.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Briga a Milano: il ritorno tra rock e rap e la critica al pop moderno

Notizie correlate

‘The Village 7’: serata di musica d’autore, cover e inediti, jazz, rock, folk, pop e rapVenerdì 24 aprile (ore 21) il palcoscenico della 7VJC Academy di Ferrara ospiterà la serata ‘The Village #7’.

Novara, il ritorno del duo Zero Assoluto: pop e rock in acustico? Cosa sapere Gloria Strippoli e Leonardo Crenna suonano a Novara sabato 2 maggio alle 21.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Briga torna live il 4 maggio a Milano con il Sentimenti Club Tour: chi ci sarà ai Magazzini Generali?; Briga, questa sera a Milano ai Magazzini Generali: Il più grande successo? La riconquista della mia libertà; Briga torna in concerto il 4 maggio ai Magazzini Generali di Milano; Briga ai Magazzini.

Amici è stata la prima cosa che ho portato a termine nella mia vita. Mai stato pronto ad accettare consigli. Oggi c’è molto arrivismo: siamo passati dalla civiltà della ...Briga parla di Amici, Maria De Filippi, arrivismo e della nascita di sua figlia Allegra: intervista dal vivo a Milano ... ilfattoquotidiano.it

Scaletta Briga a Milano-Magazzini Generali, 4 maggio 2026Briga in concerto a Milano, Magazzini Generali. Lunedì 4 maggio l'unica data del Tour 2026 di Briga. Ma che scaletta suonerà l'artista ex-Amici? In attesa di pubblicarla qui subito dopo il concerto, e ... radiomusik.it

Briga parla di Amici, Maria De Filippi, arrivismo e della nascita di sua figlia Allegra: intervista dal vivo a Milano - facebook.com facebook