Brescia | Blu in Bici

A Brescia torna l’evento dedicato alla mobilità ciclabile, chiamato Blu in Bici. L’iniziativa si svolge ogni anno e coinvolge cittadini, associazioni e enti locali. L’obiettivo è promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano. Durante l’evento vengono organizzate manifestazioni, pedalate e iniziative per sensibilizzare sull’importanza di una mobilità più sostenibile e accessibile nella città.

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