Bonaldo vince e commuove tutti Falchetti sfiora il podio in volata

La 50ª edizione della storica gara si è svolta nel giorno del 1° maggio, con un ritorno molto atteso dopo anni di assenza del Papà Cervi. La competizione, rivolta agli atleti Under 23 Elite, ha visto la vittoria di Bonaldo, che ha conquistato il titolo in un finale emozionante. Tra i partecipanti, Falchetti si è distinto sfiorando il podio in una volata finale molto combattuta, mentre l’intera giornata è stata caratterizzata da una festa multicolore dedicata al ciclismo.

E’ il ritorno del Papà Cervi dopo anni di assenza, una multicolore festa del 1° maggio nel segno del pedale, che coincide con la 50ª edizione della storica gara, stavolta rivolta agli atleti della categoria Under 23 Elite. E c’è anche stato un momento di forte commozione nel frangente delle premiazioni. Una manifestazione molto partecipata da parte delle squadre e del pubblico, quella di Praticello di Gattatico, organizzata dalla locale società ciclistica, che ha visto la presenza di 129 atleti, tra cui sono stati protagonisti i portacolori delle formazioni reggiane, Team Beltrami Tsa Tre Colli e Velo Club Xpc Beltrami Tsa La Risorsa Umana. La vittoria si è decisa in volata: è andata ad Antonio Bonaldo (Sc.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bonaldo vince e commuove tutti. Falchetti sfiora il podio in volata Notizie correlate Leggi anche: Scherma, Galassi sfiora il podio in Coppa del Mondo ad Astana. Vince l’ucraino Svichkar Settimana Coppi e Bartali 2026, Axel Laurance vince in volata a Barolo. Ulissi sul podioAxel Laurance si aggiudica la prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, la Barbaresco-Barolo di 161,1 chilometri.