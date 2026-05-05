Blocco sulla Tangenziale Est | incidente in galleria paralizza Roma

Un incidente in una galleria sulla Tangenziale Est ha causato un blocco del traffico a Roma, creando disagi tra Tiburtina e la zona Olimpico. La situazione ha portato alla chiusura di alcune corsie e al rallentamento del flusso veicolare lungo questa tratta. Le autorità hanno consigliato di evitare alcune strade alternative per raggiungere San Giovanni, cercando di ridurre gli ingorghi e i disagi agli automobilisti in transito.

? Cosa scoprirai Quali strade alternative evitare per non restare bloccati verso San Giovanni?. Come si propagherà il blocco tra Tiburtina e la zona Olimpico?. Quanto tempo servirà per liberare la galleria della nuova circonvallazione?. Quali altre arterie subiranno l'effetto domino del blocco sulla Tangenziale?.? In Breve Code su via dei Campi Sportivi e rallentamenti verso lo Stadio Olimpico.. Ritardi di 7 minuti sulla A24 verso l'Aquila in zona Tor Cervara.. Congestione su via Pontina tra lo Spinaceto e l'Eur e su via Appia.. Saturazione via Flaminia presso via dei Due Punti e rallentamenti a Fidene.. Un incidente stradale ha bloccato completamente la galleria della nuova circonvallazione interna sulla Tangenziale Est alle ore 07:30 di questo martedì 05 maggio 2026, costringendo i veicoli in direzione San Giovanni a una sosta forzata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco sulla Tangenziale Est: incidente in galleria paralizza Roma Notizie correlate Caos a Roma: incidente sulla Tangenziale blocca la galleria? Cosa sapere Incidente sulla Tangenziale Est blocca la galleria della Nuova Circonvallazione giovedì 23 aprile. Incidente sulla Tangenziale Est di Milano, grave un 20enne: traffico in tiltTutto è accaduto poco dopo le 15, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incidente manda in tilt il traffico a Roma, chiuso nodo A24: il tratto interessato; Lavori in autostrada e in tangenziale, ecco la mappa dei cantieri; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; Incidente manda in tilt il traffico a Roma, chiuso il nodo A24: il tratto interessato. Lavori sulla Tangenziale Est, stop ai tram e bus gratis fino al 7 dicembrePartono oggi i nuovi lavori di risanamento e riqualificazione della Tangenziale Est di Roma, nel tratto sopraelevato. Gli interventi, a cura di Anas, comportano restringimenti di carreggiata su via ... rainews.it Incidente sulla Tangenziale Est: macchina dei soccorsi e chiusura totale al traffico paralizzatoUn grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sabato 4 aprile, ha imposto la chiusura immediata di un tratto fondamentale della Tangenziale Est di Roma, provocando il blocco totale della ci ... msn.com Tangenziale Est, lunghe code causa incidente. Chiusura temporanea alla Galleria Nuova circonvallazione interna. https://canaledieci.it/2026/05/05/tangenziale-est-chiusura-temporanea-causa-incidente-tratto-interessato/ - facebook.com facebook Tangenziale Est, riaperta galleria NCI in direzione San Giovanni, dopo chiusura per incidente x.com