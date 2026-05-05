Blocco sulla Tangenziale Est | incidente in galleria paralizza Roma

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente in una galleria sulla Tangenziale Est ha causato un blocco del traffico a Roma, creando disagi tra Tiburtina e la zona Olimpico. La situazione ha portato alla chiusura di alcune corsie e al rallentamento del flusso veicolare lungo questa tratta. Le autorità hanno consigliato di evitare alcune strade alternative per raggiungere San Giovanni, cercando di ridurre gli ingorghi e i disagi agli automobilisti in transito.

? Cosa scoprirai Quali strade alternative evitare per non restare bloccati verso San Giovanni?. Come si propagherà il blocco tra Tiburtina e la zona Olimpico?. Quanto tempo servirà per liberare la galleria della nuova circonvallazione?. Quali altre arterie subiranno l'effetto domino del blocco sulla Tangenziale?.? In Breve Code su via dei Campi Sportivi e rallentamenti verso lo Stadio Olimpico.. Ritardi di 7 minuti sulla A24 verso l'Aquila in zona Tor Cervara.. Congestione su via Pontina tra lo Spinaceto e l'Eur e su via Appia.. Saturazione via Flaminia presso via dei Due Punti e rallentamenti a Fidene.. Un incidente stradale ha bloccato completamente la galleria della nuova circonvallazione interna sulla Tangenziale Est alle ore 07:30 di questo martedì 05 maggio 2026, costringendo i veicoli in direzione San Giovanni a una sosta forzata.🔗 Leggi su Ameve.eu

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