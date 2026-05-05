Blitz dei carabinieri nei guai un benzinaio e un autolavaggio | multe fino a 45mila euro

Nella giornata di lunedì 27 aprile, i carabinieri hanno effettuato controlli presso alcune stazioni di servizio e autolavaggi. A circa una settimana di distanza, sono tornati a verificare queste attività, riscontrando irregolarità che hanno portato a sanzioni. Tra le persone coinvolte ci sono un benzinaio e un gestore di autolavaggio, cui sono state comminate multe fino a 45 mila euro.

A una settimana dai controlli di lunedì 27 aprile, i carabinieri sono tornati a fare i conti con stazioni di servizio e autolavaggi. Lunedì mattina, 4 maggio, la Compagnia di Brescia ha infatti coordinato un nuovo servizio straordinario di controllo, stavolta affiancata dal Gruppo Carabinieri.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Blitz dei carabinieri: benzinaio chiuso, autolavaggio nei guai. Multe per 45.000 euroControlli a sorpresa lunedì mattina in due attività commerciali di Brescia: un distributore di carburante e un autolavaggio sono finiti nel mirino... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Maxi blitz nel porto di Savona dei carabinieri. Sequestrati 180 chili di hashish su un camion; Maxi blitz a Roma, 18 arresti. Elicotteri all'alba al Tuscolano; Blitz dei carabinieri: arrestato un 70enne di Schio. Ai domiciliari per bancarotta; Blitz dei Carabinieri nel Ternano: arresti, denunce e controlli a tappeto. Maxi blitz a Roma, 18 arresti. Elicotteri all'alba al TuscolanoL'operazione dei carabinieri è scattata alle prime luci dell'alba. L'organizzazione aveva assoldato un killer arrivato dalla Spagna. Sventata una faida tra clan ... romatoday.it Blitz dei Carabinieri a Montecosaro: smantellata casa da gioco clandestina, sequestrati 6.500 euroI Carabinieri di Montecosaro arrestano 13 persone per gioco d'azzardo illegale in un ex calzaturificio. Sequestrati 6.500 euro e attrezzature da gioco. lamilano.it ULTIM'ORA Latitante pluriomicida arrestato nella notte a Foggia: blitz dei carabinieri con il Gis - facebook.com facebook Maxi blitz a Roma, 18 arresti. Elicotteri all'alba al Tuscolano ift.tt/Uj6qxNi x.com