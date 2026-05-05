Nel corso di un’intervista al podcast The Climb, il calciatore ha raccontato alcuni dettagli della sua vita, rivelando che non aveva come obiettivo quello di diventare un calciatore professionista. Ha anche condiviso di aver avuto qualche preoccupazione riguardo ai compagni di squadra durante il suo periodo all’Inter, temendo di incontrare persone poco amichevoli. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo diretto su alcune delle sue esperienze personali e professionali.

di Francesco Aliperta Bisseck, intervistato al podcast The Climb, si confessa e parla di diversi temi molto personali: ecco tutte le sue parole. Il difensore dell’Inter, Yann Bisseck, è stato il protagonista dell’ultima puntata del podcast “The Climb”, condotto da Marialuisa Jacobelli. Tanti i temi toccati: dai primi calci al pallone fino al percorso per diventare un calciatore, dai social fino all’Inter e, ovviamente, ai momenti più complicati. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. IL MOMENTO IN CUI HA CAPITO DI VOLER DIVENTARE UN CALCIATORE – «Penso a 16 anni. Io a scuola volevo fare il dottore coi miei amici, qualche mese dopo sono andato a Colonia, ho fatto due allenamenti, poi l’esordio e poi ho detto che avrei provato col calcio, ora sono qui.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bisseck si confessa: «Non sognavo di diventare un calciatore. All’Inter pensavo di trovare compagni cattivi»

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