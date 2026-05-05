Durante la prossima edizione della Biennale, i premi non saranno assegnati ai partecipanti provenienti da Russia e Israele. Questa decisione ha suscitato discussioni sulla possibilità di censura politica, ma gli organizzatori hanno dichiarato che non si tratta di un atto di censura. Al centro delle polemiche ci sono anche i legami tra alcuni padiglioni e le industrie militari, che vengono analizzati come parte delle scelte fatte in questa edizione.

? Cosa scoprirai Perché l'esclusione di Russia e Israele non è una forma di censura?. Come influiscono i legami con le industrie militari sulla scelta dei padiglioni?. Chi decide realmente quali artisti rappresentano ufficialmente uno Stato alla Biennale?. Quali sono le differenze tra libertà artistica e propaganda di regime?.? In Breve Padiglione russo gestito da Anastasia Karneeva e figlia di Sergej Lavrov.. Selezione artisti russi effettuata tramite l'apparato statale FSB.. Finanziamento padiglione israeliano garantito direttamente dal ministero della Cultura.. Precedente storico di esclusione Sudafrica tra il 1970 e il 1992.. Venerdì scorso, la decisione della giuria della Biennale di Venezia di escludere i premi per Russia e Israele ha scatenato un dibattito che molti hanno erroneamente etichettato come censura politica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale, esclusi i premi a Russia e Israele: non è censura politica

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