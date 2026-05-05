Bernate odori persistenti | indagini sul deposito fanghi Granarolo

A Bernate si indagano i motivi degli odori persistenti che si sentono regolarmente, specialmente quando il vento cambia direzione. Le autorità stanno analizzando anche l’impatto della movimentazione dei mezzi pesanti nell’area e come questa possa influire sulla qualità dell’aria. Sono in corso accertamenti per capire se le attività di deposito fanghi della società Granarolo contribuiscano a queste problematiche ambientali.

? Cosa scoprirai Perché gli odori tornano ogni volta che cala il vento?. Come influisce la movimentazione dei mezzi pesanti sulla qualità dell'aria?. Chi deve rispondere del legame tra fanghi e miasmi?. Dove si nasconde l'origine delle emissioni se le acque sono pulite?.? In Breve Investimenti da 8 milioni di euro presso lo stabilimento Granarolo per depurazione acque.. Indagini tecniche avviate nella primavera 2025 con coinvolgimento di Ats e Arpa.. L'assessore Luca Travascio coordina l'iter investigativo tra autorità e tecnici Brianzacque.. La conformazione a conca di Bernate favorisce il ristagno dei miasmi atmosferici.. A Bernate, il quartiere di Arcore affronta odori sgradevoli e persistenti che costringono i residenti a tenere le finestre sigillate per proteggere la qualità dell’aria domestica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bernate, odori persistenti: indagini sul deposito fanghi Granarolo Notizie correlate Allarme miasmi a Bernate. Sotto osservazione il deposito fanghi GranaroloA Bernate la battaglia contro i miasmi va avanti da anni, ma negli ultimi mesi il fenomeno si è fatto più insistente, fino a trasformarsi in un vero... Bernate Ticino, uomo di 37 morto sul lavoro schiacciato da un mulettoBernate Ticino (Milano), 20 febbraio 2026 - Ancora un morto sul lavoro in Lombardia.