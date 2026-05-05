Be My Sunshine Poyraz arrestato | la scelta di Batu cambia tutto!

Dopo una lite violenta, Poyraz è stato arrestato dalla polizia. Tuttavia, Batu ha deciso di non sporgere denuncia contro di lui, sorprendendo chi assisteva alla scena. La decisione di Batu cambia l’andamento della vicenda, lasciando aperte molte domande sui motivi dietro questa scelta. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono eventuali sviluppi nelle indagini.

Dopo una violenta lite, Poyraz finisce alla polizia ma Batu sorprende tutti decidendo di non denunciarlo. Intanto emergono nuovi segreti e i rapporti tra i personaggi diventano sempre più complessi. Le nuove puntate di Be My Sunshine (Ada Masali) portano avanti una settimana ricca di sviluppi emotivi e colpi di scena. I protagonisti si trovano a fare i conti con decisioni difficili, sentimenti appena nati e verità che iniziano lentamente a venire a galla. Poyraz nei guai, ma la situazione si ribalta. Dopo il violento scontro con Batu, la situazione per Poyraz si complica seriamente. L’uomo viene trattenuto alla centrale di polizia, mentre Batu finisce in ospedale con una ferita importante alla testa.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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